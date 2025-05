Rombo no INSS vai quadruplicar em 75 anos, projeta governo

O governo federal projeta que o rombo da Previdência Social, mais especificamente do INSS, responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões no setor privado, deve atingir níveis críticos nas próximas décadas. Segundo a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional nessa quarta-feira (14), o déficit previdenciário pode mais do que quadruplicar até o fim do século, chegando a 11,59% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2100. Para efeito de comparação, em 2025, a estimativa é de que esse índice fique em 2,58% do PIB, equivalente a R$ 328 bilhões.

Leia mais: Cenário da Previdência piora com população mais velha e valorização do salário mínimo

O agravamento das contas públicas na área previdenciária está diretamente ligado ao envelhecimento acelerado da população brasileira e à redução das taxas de natalidade. Esse cenário, apontado na LDO, tende a pressionar o modelo atual de repartição simples, no qual os trabalhadores da ativa financiam os benefícios dos aposentados, sem capitalização individual.

De acordo com as projeções do governo: