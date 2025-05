Após críticas de Lula e Janja, TikTok envia carta ao Itamaraty

O contato da plataforma foi feito por e-mail ao Itamaraty, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já informou Lula sobre o conteúdo da carta. A sede global da empresa, na China, foi alertada pela filial brasileira, que acompanhou as repercussões das declarações do casal presidencial.

O TikTok encaminhou um comunicado ao governo brasileiro, nesta semana, manifestando interesse em manter um canal de diálogo aberto sobre sua atuação no país. A iniciativa foi tomada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Janja mencionarem preocupação sobre a rede social num jantar com o presidente da China, Xi Jinping.

Durante o jantar em Pequim, Lula pediu a palavra para abordar diretamente a questão da regulamentação digital. Segundo o próprio presidente, foi ele quem tomou a iniciativa de trazer o tema à mesa. Ele relatou que solicitou a Xi Jinping o envio de um representante de confiança para discutir a atuação digital chinesa no Brasil, com ênfase no TikTok.

Janja compartilhou com o líder chinês a preocupação com conteúdos nocivos voltados ao público infantil e feminino. Um dos exemplos citados foi o caso trágico de Sarah Raíssa Pereira, de oito anos, que morreu no Distrito Federal após participar do "desafio do desodorante", viralizado no TikTok. A criança sofreu parada cardiorrespiratória após inalar gás de aerossol.

O episódio levantou debates sobre o impacto das redes sociais entre crianças e adolescentes e reacendeu a defesa do governo federal por regulamentação mais rígida das plataformas digitais.