Fala de Lula e Janja azeda debate sobre regulação das redes

Ao pedir a interveniência de autoridades chinesas para discutir controle do TikTok, o presidente Lula e a primeira-dama Janja surpreenderam aliados e inflamaram a oposição, que agora vê como inviável avançar com qualquer proposta de regulamentação de redes sociais no Congresso.

Parlamentares da oposição reagiram com indignação às declarações de Lula e Janja feitas em Pequim, durante encontro com o presidente Xi Jinping, e avaliaram que o episódio cria uma “crise política e diplomática” que deverá paralisar o projeto de regulação das redes sociais.