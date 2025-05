Cortar cabeça de Moraes e matar meio mundo, disse policial; VÍDEO

A gravação do policial federal intercala notícias falsas com conspirações relacionadas à terceira gestão de Lula (PT) na Presidência da República. Ele diz que Moraes tinha um acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para derrubar o petista do Palácio do Planalto.

Wladimir ainda diz que Bolsonaro deixou o país e viajou aos Estados Unidos às vésperas da posse de Lula porque Moraes emitiria um mandado de prisão contra o ex-presidente.

Para a Polícia Federal, as novas provas obtidas contra Wladimir Soares reforçam que o policial foi "arregimentado e integrou a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado e abolir violentamente o Estado Democrático de Direito em 2022".