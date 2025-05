Moraes vota para tornar réus mais 7 acusados por trama golpista

"Não é possível entender que é um desabafo entre amigos. Exatamente porque o encadeamento lógico demonstra que há uma finalidade: a instrumentação dessas mensagens para a coação de, ninguém mais ninguém menos, que o comandante do Exército", disse.

A Primeira Turma do STF fez duas rodadas de análise de denúncias. Até agora são 14 réus pela trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua acusação aceita na primeira leva por unanimidade. A decisão do Supremo abre caminho para julgar o mérito do caso contra o ex-mandatário até o fim do ano.

A primeira rodada de denunciados, que, segundo a PGR, integrariam o núcleo central da tentativa de ruptura institucional, foi analisada em 26 de março. Os que tornaram-se réus no núcleo 2 foram caracterizados como parte do "gerenciamento de ações" em torno do golpe, com denúncia aceita em 22 de abril.