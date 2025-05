Queiroz e Moro batem boca por escândalo de fraudes no INSS

Segundo o Metrópoles, o confronto se deu depois que Queiroz lembrou uma denúncia feita à Polícia Federal em 2020 por um servidor do próprio INSS e questionou a atuação de Moro, então ministro da Justiça: “Na época, o senhor comandava a pasta. Fez alguma coisa?”, perguntou. Moro reagiu, afirmando nunca ter sido informado sobre o caso e acusando Queiroz de buscar “bodes expiatórios” para encobrir falhas do governo atual.

Em audiência na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado nesta quinta (15), o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) trocaram farpas ao discutirem quem tem culpa pelo esquema de descontos ilegais em benefícios do INSS.

Moro também cobrou o ministério, dizendo que desde junho de 2023, quando o alerta sobre fraudes foi levado ao Conselho Nacional de Previdência, o Executivo nada fez -- período em que Queiroz era secretário-executivo da pasta. “O senhor também tinha obrigação de agir preventivamente”, rebateu o senador.

Queiroz tentou encerrar o embate afirmando que seu governo acionou a polícia assim que teve as provas em mãos, mas declarou que não deseja “perder tempo em bate-boca”. A tensão marcou mais uma etapa de apurações que revelaram uma rede organizada de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, com participação de servidores e diretores do INSS.