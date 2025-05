473 mil pessoas já pediram ressarcimento ao INSS

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, afirmou que 473 mil pessoas informaram não reconhecer os descontos em seus benefícios. O número corresponde a 98,6% dos pedidos feitos no sistema no primeiro dia de funcionamento.

No total, foram 9,4 milhões de beneficiários notificados. No procedimento desta quarta, o INSS não divulga o valor que cada aposentado e pensionista poderá receber de volta devido a descontos indevidos mensalidades de associações, mas permite a contestação.

Nela, o cidadão diz se autorizou ou não aquele desconto para as associações vinculadas.

De acordo com a autarquia, a informação só será fornecida após o trâmite do instituto com as entidades.

A omissão dos valores vai na contramão do que havia sido anunciado pelo presidente do instituto na apresentação do plano de ação do governo para lidar com o caso. Ele havia afirmado que, a partir desta quarta, os valores seriam liberados junto com os nomes das associações que realizaram os descontos.