Professor empurra na piscina aluno que desobedeceu regra; VÍDEO

Um professor do SESI em Blumenau (SC) foi desligado da instituição nessa quarta-feira (14) após agredir um aluno durante a aula de Educação Física. O episódio foi registrado por outros estudantes e mostra o momento em que o profissional empurra e chuta o adolescente dentro da piscina.

Conforme relato do aluno agredido, obtido pelo ND Mais, o caso começou com uma aposta entre colegas: ele aceitou o desafio de entrar na piscina em troca de R$50. Mesmo ciente da proibição, o jovem pulou na água. Irritado com a atitude, o professor teria impedido o estudante de sair da piscina, empurrando-o de volta e afirmando: “Agora tu vai ficar aí”.