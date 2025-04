Professor de capoeira dá rasteira em aluno autista; VÍDEO

Um professor de capoeira foi flagrado agredindo uma criança autista de 11 anos durante uma aula no Centro Educacional Meirelles Macedo, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu em setembro de 2024, mas só veio à tona no fim de março deste ano, quando a mãe do menino teve acesso às imagens do circuito interno durante uma audiência.

Segundo relato da mãe, Joyce Siqueira, o filho Guilherme — diagnosticado com transtorno do espectro autista — enfrentava dificuldades para realizar um exercício quando foi orientado pelo professor, Vitor Barbosa, a treinar com uma bola. Guilherme pediu o objeto a duas colegas, que se recusaram a entregá-lo. Irritado, ele chutou a bola. Uma das alunas teria dado um tapa na cabeça dele, o que iniciou uma confusão.