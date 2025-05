China vai investir R$ 27 bi no Brasil em veículos e energia

Um dos principais aportes é o da Envision, que afirmou nesta segunda-feira (12) que investirá US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) para produzir combustível sustentável para aviação (SAF, na sigla em inglês) a partir de cana-de-açúcar no Brasil.

Aproveitando a visita do presidente Lula (PT) a Pequim, empresas chinesas anunciaram investimentos de cerca de R$ 27 bilhões no Brasil.

Segundo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, com o projeto o Brasil passará a ser um dos principais produtores de SAF no mundo. Parte da Lei do Combustível do Futuro, o SAF é prioritário na agenda de transição energética.

Outro empresário com quem Lula se reuniu nesta segunda foi o CEO da montadora chinesa GAC, Wei Haigang, que confirmou investimento de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,39 bilhões) para produzir carros elétricos e híbridos em Goiás e erguer um centro de pesquisa e desenvolvimento no Nordeste.

Wei afirmou que a montadora buscará "fortalecer a indústria automotiva brasileira, tornando-a mais competitiva no cenário global" e, ao mesmo tempo, "contribuir para fortalecer os laços entre Brasil e China".