Cérebro sem oxigênio explicaria experiência de quase morte

Entre os eventos neurológicos envolvidos com as NDEs estão aqueles de origem química (liberação de neurotransmissores em regiões específicas do cérebro) e cognitivos (interpretações e memória dos eventos).

"Quando o cérebro é privado de picos de oxigênio, ocorre uma falta de energia nas células cerebrais [anoxia], desencadeando uma reação em cadeia. Ao mesmo tempo, o cérebro libera grandes quantidades de neurotransmissores que podem desempenhar um papel diferente nas NDEs, como sentir paz, ver imagens vívidas, sentir-se desconectado do corpo ou ter memórias fortes", afirma a neurocientista.

Por exemplo, os receptores de serotonina aumentam, provocando uma sensação calmante, ao mesmo tempo que níveis elevados de endorfina e do neurotransmissor GABA levam a uma sensação de paz profunda. Já a visão de imagens e o sentimento de hiper-realidade podem ser explicados pelo aumento da liberação de dopamina no cérebro. Neurotransmissores ligados à cognição podem ajudar a explicar por que as pessoas se lembram de uma experiência de quase morte.