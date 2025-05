PF desmantela esquema de fraudes em contas do Gov.br

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13) a Operação Face Off, que cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão em nove estados, para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma Gov.br.

Segundo a PF, os suspeitos usavam técnicas de “liveness” -- verificação de vida em sistemas de biometria facial -- para enganar a autenticação por reconhecimento facial do Gov.br. Com isso, simulavam traços de terceiros, invadiam perfis de pessoas vivas e até de falecidos e passavam a controlar serviços públicos online, incluindo a ferramenta “Meu INSS” e valores a receber do Banco Central.