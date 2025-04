Afundados em crise, Correios patrocinaram R$38 mi no governo Lula

Apesar de enfrentar dificuldades financeiras e acumular um prejuízo bilionário, os Correios destinaram R$ 38,4 milhões a ações de patrocínio desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os recursos foram aplicados em eventos culturais, esportivos e institucionais, com o objetivo de reposicionar a marca da estatal. A informação é da revista Veja.

Entre os principais contratos está o investimento de R$ 6 milhões para associar a imagem da empresa ao festival Lollapalooza, e outros R$ 4 milhões para a turnê "Tempo Rei", de Gilberto Gil — anunciada como a última da carreira do artista. A estatal estima que os shows de Gil, realizados no Brasil, Europa e Estados Unidos, possam alcançar um público total de até 800 mil pessoas.