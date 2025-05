Italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira

Ele não é o primeiro estrangeiro a comandar a seleção. Antes dele, vieram Ramón Platero (Uruguai, 1925), Joreca (Portugal, 1944) e Filpo Nuñez (Argentina, 1945).

Para contar com o atual técnico do Real Madrid no final das Eliminatórias e, sobretudo, na disputa da Copa do Mundo de 2026, a entidade topou oferecer um salário de R$ 60 milhões anuais --R$ 5 milhões por mês, bem próximo do que ele ganha atualmente no clube espanhol--, quase do dobro do que recebia Tite, comandante do Brasil nos Mundiais de 2022 e 2018.

Isso deve posicionar Ancelotti, aos 65 anos, como o profissional mais bem pago entre aqueles que comandam seleções. Atualmente, o maior salário pertence ao alemão Thomas Tuchel, que fatura R$ 3,1 milhões por mês para comandar a Inglaterra. O argentino Mauricio Pochettino aparece em segundo na lista, com R$ 2,8 milhões mensais à frente da equipe dos Estados Unidos. Os vencimentos dos dois foram revelados pelos jornais The Sun e The Athletic.