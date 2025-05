Ancelotti tem acordo para assumir o Brasil antes de junho

O UOL conversou com as assessorias do Real Madrid e com fontes ligadas a jogadores. Nenhuma delas confirmou a informação. A CBF também não.

Colunista do UOL, André Hernan disse, no De Primeira, que apesar de não existir confirmação da informação do jornal espanhol, as datas batem com as notícias que têm saído da CBF e dos envolvidos com as conversas com Ancelotti.

A separação entre técnico e clube foi apressada por causa das datas da seleção brasileira. O Brasil precisa anunciar os convocados antes de 18 de maio, e a entidade quer que a lista tenha a "assinatura" do novo treinador.