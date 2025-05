Apartamento papal é reaberto após morte de Francisco

O apartamento papal do Palácio Apostólico foi oficialmente reaberto nesse final de semana, após permanecer lacrado desde 21 de abril, data da morte do Papa Francisco. A retirada dos selos ocorreu logo após a oração do Regina Caeli, na presença de autoridades do alto escalão do Vaticano.

A reabertura do apartamento marca mais uma etapa no processo formal de transição entre pontificados, agora sob o comando do recém-eleito Papa Leão XIV, que conduziu a oração dominical da janela da Basílica de São Pedro. O espaço, situado no último andar do Palácio Apostólico, tradicionalmente abriga os aposentos privados do pontífice.