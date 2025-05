Ex-esposa assistiu à emboscada de professora em São Paulo

A investigação aponta que Fazio planejou o crime e usou um pedido de ajuda mecânica para atrair Bonin até o local onde da execução, na zona oeste da capital paulista, no fim de abril. As duas mantinham relacionamento há oito anos, mas estavam separadas desde o ano passado.

A veterinária Fernanda Fazio, ex-companheira da professora Fernanda Bonin, presenciou a emboscada que resultou na morte da educadora, segundo a Polícia Civil de São Paulo. Fazio teria permanecido dentro de um carro, acompanhada de um dos filhos do casal, enquanto três homens rendiam e estrangulavam a vítima.

Além de Fazio, que se entregou à polícia na sexta-feira (9), outro suspeito foi preso. Três continuam foragidos. O caso é tratado como feminicídio premeditado, e a motivação pode ter sido tanto emocional quanto financeira, já que Bonin possuía seguro de vida estimado em até R$ 500 mil.

Graduada pela USP e com especialização no Canadá, Fernanda Bonin lecionava numa escola bilíngue de alto padrão e era referência na área de educação inclusiva. O assassinato causou forte comoção entre colegas, familiares e amigos da vítima.

*Com informações do ND Mais