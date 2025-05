Empresária de 29 anos é encontrada morta; há marcas de violência

A empresária Mikaella Sagás, de 29 anos, foi encontrada morta, na noite de sábado (10), em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O corpo, com marcas de violência, foi localizado numa casa no bairro Fundos. Ela era proprietária de um espaço de estética.

Leia mais: Brasil registra 1.450 feminicídios em 2024, 12 a mais que em 2023

A Polícia Militar informou ao jornal local ND Mais que o principal suspeito é um homem de 23 anos, com quem Mikaella mantinha relacionamento. Ele deixou o local do crime levando o carro da vítima e é considerado foragido. O suspeito tem antecedentes por tráfico, lesão corporal e roubo, entre outros crimes.