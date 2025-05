Universidade que formou Lênin e Putin concederá título a Lula

“Ela foi fazer uma palestra sobre combate à fome e à pobreza e voltou com a notícia de que eu serei agraciado com o título. Uma universidade que formou líderes como Lênin e Putin. Fiquei muito feliz”, disse Lula, em entrevista à imprensa neste sábado (10).

Com a nova distinção, Lula acumula ao menos 35 títulos semelhantes, segundo dados do Instituto Lula atualizados em 2023. As condecorações foram oferecidas por universidades no Brasil e no exterior em reconhecimento ao seu papel político e social ao longo das últimas décadas.

Confira a lista de prêmios e homenagens ao presidente Lula aqui.