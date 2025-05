Depois de Moscou, Lula busca resultados mais concretos em Pequim

Além de Lula, estarão no evento os presidentes sul-americanos Gustavo Petro (Colômbia) e Gabriel Boric (Chile). O primeiro declarou nesta semana que, na viagem a Pequim, assinará uma "carta de intenção" para a entrada do país na Iniciativa Cinturão e Rota -o programa chinês de infraestrutura no exterior que Lula rejeitou em novembro último, na viagem de Xi a Brasília.

O presidente argentino, Javier Milei, chegou a anunciar no ano passado que viajaria à China para a Celac, mas não voltou ao assunto e a expectativa é que o país não participe sequer com seu embaixador.

Lula não pretendia vir, mas cedeu ao convite insistente de Pequim e agora tenta garantir resultados. Nesta segunda (12), participa de um novo seminário empresarial China-Brasil, com representantes de companhias brasileiras e chinesas.