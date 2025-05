Mini manjar 

Manjar é sinônimo de iguaria fina e, em sentido figurado, aquilo que deleita também o espírito. Em nosso país o manjar branco é um clássico entre as sobremesas. Difícil é encontrar quem a ele resista. Presente em livros de culinária da Europa do século XV, era mistura de caldo de galinha, farinha de arroz e mel, algo impensável ao paladar contemporâneo. Tal como o conhecemos hoje, foi trazido pelos colonizadores e reinventado pelos africanos que retiraram o caldo de frango e colocaram leite de coco. A calda de ameixa do manjar clássico com ares vintage é criação do começo do século XX.

Tradicionalmente colocado em forma redonda com furo no meio, na quantidade especificada de ingredientes acima rende seis pedaços. Mas se quiser apresentar a iguaria de um jeito diferente, use forminhas individuais para obter uma sobremesa chique. Em lugar da calda de ameixa tradicional invista em outra, com frutas vermelhas. A da foto é de amoras, mas pode ser de morango, encontrado o ano todo nos varejões.

Comece untando com óleo vegetal as forminhas que podem ser as de empada ou outras, ainda mais festivas. As de silicone em formato de flor são lindas.

Ao creme. Numa tigela dissolva o amido de milho no leite frio. Mexa bem, se necessário utilize um fouet. Junte o leite de coco. Volte a mexer para que não forme nenhum gruminho. Agregue o leite condensado. Mexa de novo. Leve a mistura ao fogo médio em panela alta (para que não derrame ao ferver). Mexa continuamente até o creme engrossar.