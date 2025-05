EAD: Nova regra permitirá formação de professores com aula online

O ato prorrogou a validade das regras atuais até 9 de junho, ou "até a publicação da regulamentação do Novo Marco Regulatório". A previsão dentro do governo é de que saia até o dia 21 deste mês --o ato estaria pronto e apenas no aguardo da assinatura do presidente Lula, que está em viagem internacional.

A definição de regras sobre cursos de formação docente e de enfermagem representa o maior entrave para o atraso na publicação do novo marco. Outra preocupação que colaborou é um cálculo político, por parte do Planalto, para evitar eventuais impactos negativos de popularidade por causa das mudanças.

Com relação à enfermagem, a redação do decreto já foi atualizada para permitir apenas um percentual de atividades remotas, de acordo com três pessoas a par do assunto. Em março, Santana adiantou que o novo marco vetaria formações de enfermagem 100% EAD, o que causou reação do setor privado e, dentro do governo, receios de repercussões negativas entre os alunos e políticos de oposição.