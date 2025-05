Avião-ambulância com 6 vítimas fatais é encontrado em montanha

Os seis ocupantes de um avião-ambulância que desapareceu na quarta-feira (7) na região de Curacaví, no Chile, foram encontrados mortos após a queda da aeronave modelo Piper Cheyenne II. O grupo seguia de Santiago a Arica, no norte do país, informou o jornal local Meganoticias.

Entre as vítimas estavam o paciente José Luis Torres Espinoza, que retornava a Arica após tratamento de um AVC, e seu genro, Alaban Rivera Alanoca, que o acompanhava. Também morreram o médico Dinko Neri, a enfermeira Diana Niño, e os pilotos Christian Muñoz e Luis Meneses, naturais de Iquique.