Farra do INSS atinge governos Lula e Bolsonaro, revela jornal

Uma série de fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em aposentadorias do INSS provocou um dos maiores escândalos recentes da administração pública federal e já derrubou autoridades de primeiro escalão. Apuração do portal Metrópoles revela que nomes ligados tanto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participaram ou se omitiram diante do esquema, que operou com força nas duas gestões.

Leia mais: Entenda como se deu a fraude de R$16 milhões no INSS

A chamada “farra dos descontos” foi revelada pelo Metrópoles a partir de dezembro de 2023. As reportagens mostraram que entidades conveniadas ao INSS aumentaram exponencialmente sua arrecadação com mensalidades cobradas diretamente na folha de aposentados, sem autorização dos segurados. Num ano, o faturamento das entidades ultrapassou R$ 2 bilhões, mesmo com milhares de ações judiciais apontando fraudes nas filiações.