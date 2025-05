Com urgência, Alesp aprova novos cargos, reajuste e bônus no TCE

Os três projetos são do presidente do TCE, Antonio Roque Citadini. Eles levaram menos de 40 dias para serem aprovados -foram apresentados em 3 de abril.

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou nessa quarta-feira (7) a criação de novos cargos, aumento salarial e bônus em dinheiro para aposentadorias do TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo).

Na terça (6), as propostas entraram em regime de urgência e passaram por três comissões de uma só vez para, assim, ir ao plenário. Elas foram aceleradas após 33 deputados entrarem com requerimento de urgência.

O projeto institui o Programa de Aposentadoria Incentivada e visa estimular a aposentadoria voluntária dos servidores efetivos do tribunal. O programa garantiria um bônus de seis vezes a remuneração bruta mensal a quem deseje aderir.

Com natureza indenizatória, o incentivo não entra na conta dos ganhos vinculados à aposentadoria, segundo a proposta. Com isso, o dinheiro seria pago fora do teto constitucional e sem a cobrança de Imposto de Renda, contribuição previdenciária ou assistencial.