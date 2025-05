Morre Anthony, bebê salvo da enchente no RS há um ano; VÍDEO

Relembre o caso: Vídeo mostra resgate de bebê com helicóptero do Cavex no RS

O bebê Anthony Miguel, de um ano e cinco meses, que ganhou notoriedade nacional após ser dramaticamente resgatado pelo telhado durante as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, morreu nessa quarta-feira (7) em Lajeado (RS), vítima de infecção generalizada.

O resgate exigiu que os soldados quebrassem parte do telhado com tijolos para alcançar os moradores. Um dos momentos mais marcantes foi quando o bebê foi entregue a um militar por uma abertura nas telhas, cena registrada por câmeras corporais dos militares e amplamente divulgada na época.

Anthony estava internado na UTI do Hospital Bruno Born, em Lajeado. A mãe do menino, Natasha Becker, usou as redes sociais para expressar sua dor: “Hoje é o pior dia da minha vida. Terei que me despedir da pessoa mais importante que tive. Deus levou a pessoa que mais amei nesse mundo, estou sem chão.”

O velório e sepultamento de Anthony estão marcados para esta quinta-feira (8), às 10h30, no Cemitério Católico de Cruzeiro do Sul, no interior do estado.