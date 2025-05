Fumaça preta no Vaticano: ainda não há novo papa

O conclave continua cercado de mistério. Desde o momento em que os cardeais entraram na Capela Sistina, nenhum detalhe sobre as discussões internas foi revelado. A única informação concreta para o público vem mesmo da chaminé: fumaça preta, nada feito; fumaça branca, temos papa.

A próxima votação está prevista para acontecer por volta das 12h30 (horário de Brasília). Caso nenhuma decisão seja tomada até a última rodada do dia, os cardeais encerram os trabalhos com orações da noite, retomando o processo na manhã seguinte.

Enquanto isso, a Praça de São Pedro continua cheia. Um helicóptero sobrevoa o local, e telões mostram a chaminé em tempo real, frequentemente com a companhia inusitada de uma ou duas gaivotas. O clima é de ansiedade e expectativa, com a pergunta que paira no ar: quando veremos a tão aguardada fumaça branca?