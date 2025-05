Justiça aceita pedido de recuperação judicial do Hospital S. Cruz

O HJSC estimou, no pedido inicial, um passivo de aproximadamente R$ 100 milhões. No entanto, o valor exato será determinado por meio de um Balanço Especial, ainda em fase de apuração, com base na data da distribuição do pedido - 9 de abril - e que deverá ser apresentado à Justiça ainda neste mês de maio.

A representação jurídica do hospital está a cargo do escritório Jeremias Alves Pereira Filho Advocacia, com sede em São Paulo. O titular, natural de Araçatuba, é Professor Emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.