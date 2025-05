Como um Papa é eleito: os bastidores do conclave

O Vaticano se prepara para um dos rituais mais reservados e simbólicos da Igreja Católica: a eleição de um novo Papa. Entre fórmulas em latim, votos secretos e a fumaça que indica ao mundo o resultado, o processo obedece a regras detalhadas que misturam tradição e rigor.

Durante a eleição papal, 133 cardeais com direito a voto entram na Capela Sistina, onde permanecem em absoluto sigilo até que um novo pontífice seja escolhido. Cada um recebe cédulas com a frase latina “Eligo in Summum Pontificem” (“Elejo como Sumo Pontífice”) impressa na parte superior. Os cardeais escrevem à mão o nome do candidato escolhido, dobram o papel e o depositam em um cálice sobre o altar, após jurarem em voz alta que o voto foi dado “segundo Deus”.