PDT rompe com governo após demissão de Lupi

Apesar de deixar a base do governo, deputados do PDT dizem que a postura não será de oposição, mas de apoio a projetos de interesse do país e, principalmente, às pautas defendidas pela centro-esquerda. No grupo de WhatsApp da bancada, a versão de que eles deixarão de votar com o governo foi contestada.

A ideia é repetir o posicionamento de outras siglas que têm cargos na Esplanada, mas dizem que são independentes e não compõem oficialmente a base do governo, como PP - que tem André Fufuca no Ministério dos Esportes -, União Brasil - com Celso Sabino (Turismo), Waldez Goés (Integração) e Siqueira Filho (Comunicações)- e Republicanos - sigla de Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Essas siglas, sobretudo o União Brasil, costumam votar junto com o governo em projetos da área econômica, mas também ajudam a oposição a, por exemplo, conseguir assinaturas para a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS na Câmara ou aprovar projetos da pauta de costumes no Congresso.