Sob pressão, Lupi entrega cargo da Previdência a Lula

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, entregou o cargo no fim desta tarde de sexta-feira (2), após intensificar-se a crise gerada pelas denúncias de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. A saída, segundo interlocutores do Planalto, já era considerada inevitável por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que convocou Lupi para uma reunião no Palácio do Planalto nesta tarde.

Embora não haja indícios de envolvimento direto do agora ex-ministro no esquema de fraudes, cresceu dentro do governo a avaliação de que Lupi falhou ao não agir diante dos alertas sobre as irregularidades, além de ter tido uma resposta considerada morna após a explosão do caso.