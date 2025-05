Testemunha diz que cena de morte no metrô foi desesperadora

A empresa ressaltou que está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do ocorrido.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a ocorrência está sendo registrada na Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano).

Durante a manhã, a circulação dos trens apresentava lentidão e maior tempo de parada entre as estações. A informação é de que a operação era afetada pela presença de pessoa na via, nas proximidades da estação Campo Limpo.