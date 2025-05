Álcool, arma, volante: tiro na namorada foi acidental, diz médico

O médico de 29 anos suspeito de matar a namorada Ketlhyn Vitória de Souza, de 15 anos, em Guarantã do Norte (MT), alegou à Polícia Civil que o disparo foi acidental. Ele foi preso na tarde desta segunda-feira (5), após se apresentar espontaneamente em uma base aérea no sul do Pará.

O crime foi cometido na madrugada de sábado (3), por volta das 2h, quando o casal retornava de uma festa. Segundo o depoimento prestado pelo médico em interrogatório, ele e a adolescente estavam embriagados e dentro do carro quando Ketlhyn teria pedido para dirigir. Ao sentar no colo do namorado, ele pegou a arma acreditando que estava descarregada, momento em que o disparo aconteceu e atingiu a cabeça da jovem.