Ressarcimento será automático e via benefício, sem PIX

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, afirmou nesta terça-feira (6), que os segurados que tiveram descontos indevidos relacionados a mensalidades associativas serão ressarcidos diretamente no benefício previdenciário. A devolução será automática, e não via Pix, transferências bancárias ou saques.

“O reembolso será feito na conta em que o beneficiário já recebe seu pagamento mensal. Não haverá outro tipo de depósito. É uma medida para evitar novos golpes”, explicou Waller em entrevista à rádio CBN.