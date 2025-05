INSS corre para concluir plano de ressarcimento a aposentados

O plano foi tema central de uma reunião realizada na sexta-feira (2), que contou com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do novo presidente do INSS. Segundo nota da Advocacia-Geral da União (AGU), assim que finalizado, o texto será encaminhado à Casa Civil da Presidência da República e, em seguida, submetido ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Ministério Público Federal (MPF) e à Defensoria Pública da União (DPU).

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) trabalha com urgência para finalizar o Plano de Ressarcimento Excepcional voltado a aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados em seus benefícios. A expectativa é que a proposta seja apresentada ainda nesta semana, embora não haja data definida até o momento.

A medida atende à determinação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia cobrado providências públicas em pronunciamento nacional. Para lidar com a crise, foi criado um Grupo Especial composto por técnicos da AGU, da Dataprev e do próprio INSS.

Além do ressarcimento, o novo presidente da autarquia informou que serão abertos Procedimentos Administrativos de Responsabilização (PAR) contra entidades apontadas por envolvimento em fraudes, com base na Lei Anticorrupção. A AGU também anunciou que abrirá investigações preliminares contra agentes públicos e entidades privadas suspeitas de participação no esquema revelado pela Operação Sem Desconto.

O escândalo já provocou mudanças no governo: o então ministro da Previdência, Carlos Lupi, pediu demissão na sexta-feira, sendo substituído por Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da pasta, filiado ao PDT e que também participou da reunião em que Lupi foi alertado sobre os descontos ilegais.