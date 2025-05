Homem picado por 200 cobras ajuda a criar antídoto universal

Ao longo de quase 18 anos, Friede filmou a si mesmo sendo picado por 16 espécies de serpentes com venenos considerados letais, como cobras do gênero Naja, mambas-negras, cascáveis, víboras e cobras-corais. O seu corpo gerou anticorpos contra algumas das principais toxinas incluídas no veneno desses répteis.

Cientistas solicitaram, então, uma amostra do sangue de Friede para pesquisa, e conseguiram isolar dois anticorpos e uma molécula que têm uma resposta eficaz na neutralização do veneno.

"Algumas das toxinas [componentes] presentes no veneno de serpentes são altamente conservadas, por isso os anticorpos e a molécula pequena que identificamos apresentaram uma alta reatividade [resposta imune] no estudo", afirma Peter Kwong, professor de doenças infecciosas e bioquímica na Universidade de Columbia e autor sênior do estudo.