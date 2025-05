Saída do show em Copacabana teve tumulto e superlotação no metrô

Relatos nas redes sociais apontaram falhas na dispersão coordenada pela Prefeitura carioca, com superlotação nas estações Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde do metrô, além do uso de spray de pimenta pela Guarda Municipal.

A saída do show de Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi marcada por momentos caóticos para os fãs.

Ruas próximas também não teriam sido interditadas ao tráfego de veículos, dificultando ainda mais o esquema de evacuação.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não recebeu um posicionamento até a publicação desta reportagem.

A apresentação intitulada "Mayhem on the Beach", uma espécie de prelúdio da turnê do disco "Mayhem", durou cerca de duas horas e superou o público do show da Madonna, no ano passado, estimado em 1,6 milhão de pessoas.