Corinthians bate Inter com hat trick de Yuri Alberto e expulsão

Na trave! Aos 30, Carrillo sempre solto pela direita meteu o cruzamento para Depay no meio da área. O holandês cabeceou firme, mas carimbou a trave de Anthoni.

Anulado de novo! Aos 32, mais uma vez Carrillo recebe com total liberdade do lado direito e cruza de novo para Depay. Dessa vez, o holandês recebe um pouco mais atrás e na medida para chutar para o gol de primeira. A bola explode no travessão, mas dessa vez do lado certo: ela quica no chão e sobe já dentro das redes. O VAR, no entanto, recomenda revisão novamente por falta no início do lance. Zanovelli vai ao monitora e marca falta de André Ramalho na origem da jogada, anulando o gol.

Anthoni! Aos 42, em novo cruzamento da direita, Bidu chegou na segunda trave, mandou para o meio da área e Cacá chegou finalizando. A bola desviou na marcação e Anthoni defendeu com a perna. No rebote, Depay tentou de cabeça e Anthoni no reflexo fez brilhante defesa para salvar o Inter.