CAC reage a assalto e mata dois ladrões na capital paulista

Dois suspeitos de roubo foram mortos por um homem com registro de CAC, sigla para caçador, atirador desportivo e colecionador, na noite de quarta-feira (30) no Brooklin, zona sul de São Paulo.

Segundo relato do CAC à polícia, um dos ladrões teria percebido que ele estava armado e atirou. O disparo pegou de raspão na blusa dele, que reagiu e atirou contra os criminosos. Os dois jovens, ambos com 19 anos, foram atingidos e morreram no local.

A Polícia Militar foi acionada e, em buscas pelo entorno, localizaram um carro na rua Michigan que, segundo a polícia, pode ter relação com o ataque ao CAC. A arma do atirador, assim como um revólver calibre 38 com numeração raspada encontrado com um dos suspeitos, além do veículo, foram apreendidos.

Na delegacia, o CAC foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele pagou fiança e foi liberado. O caso foi registrado no 27° DP (Campo Belo).