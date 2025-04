PF finge que se rende, reage e mata bandido em Botafogo; VÍDEO

Nas imagens, o suspeito — vestido com camisa branca e portando o que a Polícia Militar identificou como um simulacro de arma de fogo — aborda o policial, que está fora do carro. O agente levanta as mãos e dá a impressão de estar se rendendo. Em seguida, vira de costas, caminha até o veículo e, discretamente, saca a arma, efetuando dois disparos contra o assaltante.

Um policial federal reagiu a uma tentativa de assalto e matou o criminoso em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (4). A ação foi registrada por um motorista que trafegava logo atrás e gravou o momento em que o agente simula rendição antes de atirar.

O vídeo mostra o momento seguinte: o criminoso já está caído no chão, com o policial ao lado.

O caso aconteceu no cruzamento das ruas Mena Barreto e Sorocaba. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o suspeito já estava morto quando os socorristas chegaram. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai apurar as circunstâncias do caso.

A Polícia Civil ainda não informou se o policial federal permaneceu no local após a ação. Por conta da ocorrência, uma faixa da via foi interditada, e o trânsito ficou congestionado na Rua Professor Álvaro Rodrigues. A Rua São Clemente foi apontada como rota alternativa para motoristas no sentido Humaitá.