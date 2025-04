Motorista bêbado atropela e mata idoso na Grande São Paulo

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi acionada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Outro caso

Um homem de cerca de 30 anos foi atropelado e morto na avenida José Pinheiro Borges, em Guaianases, zona leste de São Paulo, na noite de segunda-feira (21).

O motorista atingiu o pedestre com um Jeep e fugiu do local em seguida. O resgate constatou a morte da vítima ainda no local.