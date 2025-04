GCM é morto com a própria arma ao tentar recuperar moto furtada

Um guarda-civil municipal de Francisco Morato, na Grande São Paulo, foi morto a tiros durante uma tentativa de recuperar uma motocicleta que havia sido furtada momentos antes. O caso ocorreu madrugada desta segunda-feira (28) em Taboão da Serra, também na região metropolitana.

Segundo a polícia, o agente público, identificado como Jhonatas da Paz Ferraz, estava de folga. Ele e um amigo passaram a procurar pela Honda Fazer. Eles a localizaram na rua Silvino Alves Costa, no bairro Jardim Trianon. O guarda, que morava em Taboão da Serra, ligou para o telefone 190 para avisar a Polícia Militar da localização do veículo.

Policiais militares foram até o endereço e encontraram os dois homens baleados e caídos no chão. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) prestaram atendimento, mas constataram as mortes no local.