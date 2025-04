Corinthians oficializa Dorival Júnior para suceder Ramón

O contrato do treinador será válido até o final de 2026. Ele terá salário superior ao que Ramón Díaz e sua comissão recebia do Corinthians.

Dorival Júnior é o novo treinador do Corinthians. Após dias de negociação, o acordo foi selado, e o clube anunciou nesta segunda-feira (28) o ex-técnico da seleção brasileira como sucessor de Ramón Díaz. Ele, inclusive, assistiu à derrota deste domingo (27) do alvinegro para o Flamengo ao lado do diretor Fabinho Soldado.

O técnico de 63 anos já comandará o treino desta tarde. Na sequência, concederá entrevista coletiva com transmissão da Corinthians TV.

Dorival voltou ao radar após recusa de Tite, que resolveu pausar a carreira por tempo indeterminado para cuidar de sua saúde mental. Ele tinha um acordo quase fechado com o alvinegro, ficou de stand-by durante as tratativas com o ídolo corintiano, e teve a conversa retomada com a desistência de Tite.

O novo comandante do Corinthians já havia trabalhado com Fabinho Soldado, atual diretor de futebol do clube, no Flamengo - os dois faturaram o título da Copa do Brasil de 2022.