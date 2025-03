Dorival Júnior é demitido da Seleção após vexame contra Argentina

O técnico Dorival Júnior foi demitido da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (28), três dias após a derrota de 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, que marcou a pior derrota do Brasil em Eliminatórias e a maior goleada contra os argentinos em 61 anos. A decisão foi anunciada pela CBF, que agradeceu o trabalho do treinador e iniciou a busca por um novo comandante.

Leia mais: Brasil leva 'porrada' da Argentina com direito a gritos de 'olé'

Dorival assumiu a Seleção em janeiro de 2024, comandando a equipe em 16 jogos com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, alcançando um aproveitamento de 58,3%. Apesar de ter feito bons trabalhos no Flamengo e no São Paulo, seu nome nunca foi unanimidade, e a derrota expressiva para a Argentina tornou sua situação insustentável.