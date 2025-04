Sobe para 184 o número de vítimas da enchente de 2024 no RS

Reprodução/ Governo do RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou nesta quinta-feira (24) a identidade da 184ª vítima das enchentes históricas que atingiram 95% do estado entre abril e maio de 2024.

Segundo dados da Polícia Civil, foram encontrados os restos mortais de Olivan Paulo da Rosa, morador de Barros Cassal (a 245 km de Porto Alegre), no Vale do Rio Pardo. A confirmação realizada pelo Instituto Geral de Perícias ocorre no momento em que a tragédia completa um ano.