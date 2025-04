Professores da rede estadual de SP entram em greve nesta sexta

Segundo a Secretaria de Educação, atualmente são 880 escolas climatizadas no estado, o que representaria 17% da rede.

Feder já disse reconhecer como justas as demandas por climatização e o cumprimento do piso salarial. Ele, no entanto, disse que o Governo de São Paulo vai continuar pagando o Piso Nacional Salarial dos Professores por meio de abono -segundo a Apeoesp, nesse formato os valores não são incorporados para cálculo de férias e aposentadoria, por exemplo.

O secretário afirmou que "o abono é considerado nesses cálculos" e que parte dos professores, os que aderiram ao programa Nova Carreira, já recebe acima do piso. Segundo ele, a média salarial de quem trabalha em escola de tempo parcial é de R$ 6.750 e, em tempo integral, de R$ 9.500.