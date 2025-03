Nunes diz que vai punir professores que aderirem a paralisação

A paralisação foi aprovada na quinta-feira (27) em assembleia da Aprofem (Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo). Os servidores reivindicam 12,9% de reajuste linear, a elevação do piso de todos os profissionais da educação (não apenas dos professores), com a incorporação dos valores à carreira, e o fim da contribuição previdenciária de 14%, que a categoria chama de confisco.

"Não existe razoabilidade numa atitude como essa. Esse é um serviço essencial. As pessoas que forem utilizar essa prática para fazer política partidária, nós vamos descontar", disse Nunes.

O prefeito disse que a data-base da categoria é em 1º de maio e que as reivindicações estão sendo discutidas com o Executivo municipal. Ele destacou ter feito um concurso em que foram chamados 16 mil professores.

"Nós precisamos de profissionais responsáveis, que lutem pelo seu direito, mas que tenham responsabilidade com os nossos alunos e com a educação. A gente não vai permitir que essas pessoas utilizem de ações políticas partidárias para conturbar o processo pedagógico. Estamos monitorando para fazer a punição daqueles que utilizarem desse tipo de recurso contra a educação, contra as crianças", disse Nunes.