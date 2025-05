Menino de 4 anos é jogado do 5º andar e sobrevive

Um menino de quatro anos sobreviveu com ferimentos leves após cair do quinto andar de um prédio residencial em Patos de Minas (MG), na tarde de sábado (10). O padrasto da criança, de 25 anos, foi detido em flagrante e é investigado por tentativa de homicídio. Ele teria jogado o menino pela janela após uma discussão, segundo testemunhas.

A queda, estimada entre 15 e 20 metros, foi amortecida pelo gramado no pátio do condomínio. Moradores prestaram os primeiros socorros enquanto aguardavam o Samu. A criança foi encaminhada ao Hospital Regional, onde exames descartaram fraturas e confirmaram apenas uma escoriação no queixo.