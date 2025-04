Polícia investiga se tribunal do crime ordenou morte de suspeito

O delegado explicou que as equipes que tentavam encontrar o suspeito foram informadas, durante as diligências, que Madureira não seria encontrado porque já havia sido pego por criminosos. Daí a hipótese de a morte ter sido causada pelo tribunal do crime.

Segundo Thomaz, o suspeito foi morto por arma branca. "Ainda não sabemos se por faca, espada, adaga, mas foi arma branca e não arma de fogo", explicou.

O corpo de Madureira, de acordo com o boletim de ocorrência, estava com as pernas amarradas por um pano, e apresentava mais de dez "lesões pérfuro-contusas" no tórax, abdômen, na altura da cintura, costas, nuca e região anal. Esse tipo de lesão geralmente é causada por arma de fogo, mas a confirmação ocorrerá após exame do IML (Instituto Médico Legal).