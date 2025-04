Pais são presos por torturar crianças e oferecer filha por drogas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na terça-feira (22), o casal suspeito de praticar maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal contra três crianças, de 7, 10 e 15 anos, no município de Envira, a 1.208 quilômetros de Manaus. Os menores são filhos da mulher, de 33 anos, presa com o companheiro, de 24 anos. A operação também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dos suspeitos.

De acordo com a investigação, as crianças viviam em ambiente insalubre, eram privadas de alimentação e submetidas a agressões físicas constantes. Conforme relatos, o casal jogava a comida no chão ou no lixo para que os menores não comessem. A adolescente de 15 anos contou que a mãe a levava a pontos de venda de drogas durante a noite, onde era usada como meio de troca por entorpecentes.